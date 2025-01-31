Фонд Кадырова наградил чемпиона RCC

Действующий чемпион RCC Fair Fight Сайфуллах Хамбадов получил награду регионального общественного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова. Премию вручил министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усман Баширов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Сайфуллах Хамбахадов известен как яркий спортсмен, который демонстрирует захватывающие поединки, – отметил чиновник. – Его бои пользуются большой популярностью среди любителей боевых искусств и набирают миллионы просмотров в социальных сетях. 2024 год стал для спортсмена успешным: в июле он одержал победу над Густаво Джонсом, чей нокаут попал в список лучших мировых финишей, а в декабре одолел Магомеда Магомедова в пятираундовом поединке, став лучшим бойцом в полусреднем весе».

Следующий бой Хамбахадова состоится 8 февраля в Екатеринбурге на стадионном турнире RCC Fair Fight 29. На этом же турнире выступит Иван Штырков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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