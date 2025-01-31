В Екатеринбурге ищут 12-летнего школьника (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает 12-летнего Евгения Гордеева, который 30 января 2025 года около 13:10 ушел из дома на ул. Фрезеровщиков в школу и не вернулся. Ранее не уходил.

Приметы подростка: рост 155 см, глаза голубые, волосы темно-русые, средней длины с челкой.

Был одет в куртку серого цвета, болоньевые штаны темно-синего цвета, черные кроссовки, черная шапка, с собой рюкзак.

Все, кто располагает информацией о мальчике, могут обращаться в отдел полиции № 14 по телефону 356-42-14 или 02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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