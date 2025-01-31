«Уральские локомотивы» заплатят 1 млн рублей сотруднице, пострадавшей из-за пьяного мастера

Свердловский областной суд обязал ООО «Уральские локомотивы» выплатить маляру предприятия 1 млн рублей в качестве компенсации за производственную травму.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, несчастный случай произошел в 2020 году. Когда маляр Надежда работала в окрасочно-сушильной камере, загорелся обезжириватель, и пламя перекинулось на ее спецодежду. В медпункте Надежде оказали первую помощь и вызвали скорую помощь.

В результате несчастного случая женщина получила ожоги 20% тела: лица, шеи, глаз, конечностей и верхних дыхательных путей. После госпитализации она проходила длительное лечение, не могла обходиться без посторонней помощи, нуждалась в постоянном приеме обезболивающих препаратов, не могла вести привычный образ жизни. Женщина до сих пор испытывает физическую боль и нравственные страдания из-за случившегося.

Причинами инцидента признаны несовершенство технологического процесса и неудовлетворительная организация производства работ. Поверка показала, что правила охраны труда нарушил мастер покрасочного производства локомотивов, который в тот день пришел на работу пьяным.

Надежда подала иск в Верхнепышминский городской суд к ООО «Уральские локомотивы», мастеру покрасочного производства о взыскании компенсации морального вреда. Истец просила взыскать компенсацию морального вреда с работодателя – 2 млн рублей, и 1 млн рублей – с мастера. Также просила возместить судебные расходы в размере 65 тысяч рублей.

В суде представитель работодателя не отрицал факт несчастного случая и вину компании, но при этом настаивал, что в происшествии есть доля вины самой пострадавшей. Также он просил учесть, что компания выплатила пострадавшей материальную помощь в размере 20 700 рублей. Заявленный истцом размер компенсации морального вреда считал завышенным.

Верхнепышминский городской суд иск удовлетворил частично, взыскав с ООО «Уральские локомотивы» в качестве компенсации морального вреда 400 тысяч рублей и 30 тысяч рублей – расходы на представителя. В удовлетворении других требований было отказано.

Истец обжаловала решение в облсуде. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда приняла во внимание обстоятельства инцидента, последствия травмы, длительность лечения и реабилитации, наличие вины и увеличила сумму компенсации морального вреда, взысканную с работодателя, до 1 млн рублей. В остальной части решение оставлено без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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