Школьница, которая умерла якобы после энергетика, надышалась газом

В Екатеринбурге продолжается расследование смерти шестнадцатилетней школьницы, которая отдыхала в компании сверстников в подъезде дома на Эльмаше и умерла при невыясненных обстоятельствах. Cообщалось, что девочка ничего не употребляла, а только выпила энергетический напиток и съела сухарики. Однако теперь появились новые подробности, которые проливают цвет на смерть ребенка.

Девочка состояла на учете в детской наркологической службе. По неподтвержденным пока данным, ребенок мог надышаться газом из баллончика. Расследование продолжается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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