На развязке у «Калины» открыли второй съезд

В Екатеринбурге открылось движение по второй эстакаде на развязке у концерна «Калина». Протяженность двухполосной проезжей части составляет 1,2 километра, а ширина – 9 метров. По второй эстакаде можно проехать с улицы Комсомольской в Базовый переулок.

«Реконструкция развязки у «Калины» – масштабный и сложный проект. Работы по обустройству эстакады продолжатся: нужно завершить спуск на Сибирский тракт, обустроить подъемы для пешеходов. Главная задача – улучшить транспортную ситуацию в этой части города, что положительно скажется и на трафике всего мегаполиса», – написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Транспортную развязку начали строить в 2021 году. Первоначальная стоимость контракта составляла почти 6,4 миллиарда рублей, однако впоследствии цена стройки выросла до 8,3 млрд. Сдача объекта планируется в 2025 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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