Опекунша потратила на себя 5 млн рублей, предназначенных ребенку за гибель отца на СВО

Жительница Верхотурья оформила опеку над сыном погибшего участника специальной военной операции и потратила на себя все деньги, которые предназначались ребенку.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, житель Верхотурья погиб на СВО в 2023 году. Местная жительница оформила опеку над его сыном (родственных связей между ними не было) и получила от одной известной ЧВК 5 312 128 рублей на воспитание сироты и 100 000 рублей на захоронение погибшего.

По закону опекун должна была известить опеку о получении средств и зачислить их на счет подопечного. Однако женщина скрыла от государства эту информацию и потратила все деньги – купила квартиру, автомобиль, которые оформила на своего мужа, внучке приобрела мебель и бытовую технику.

Верхотурский районный суд признал Ирину Шмелеву виновной по ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Гражданский иск о взыскании денег передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Верхотурье, Елена Владимирова

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