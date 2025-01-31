Завтра полигоны Екатеринбурга начнут бесплатно принимать снег от УК и ТСЖ

С завтрашнего дня, 1 февраля, полигоны начнут бесплатно принимать снег от управляющих организаций Екатеринбурга. Для этого компаниям или ТСЖ нужно будет подать соответствующую заявку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

«Такую практику мы внедрили в прошлом году, и она доказала свою эффективность. До наступления весенней оттепели необходимо будет вывезти максимальное количество снега, в том числе с придомовых территорий. Жители вправе требовать от управляющих организаций надлежащей уборки дворов. Мы, в свою очередь, оказываем всестороннюю поддержку в этом деле», – заявил мэр.

Добавим, завтра в Екатеринбурге ожидается потепление до +2, а на следующей неделе – новое похолодание, так что неубранный снег сначала растает, а потом превратится в наледь на тротуарах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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