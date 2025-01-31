Свердловские школьники придумали стиральные капсулы для удаления шерсти домашних животных

На площадке научно-технологического университета «Сириус» накануне завершилась Уральская проектная смена. В течение трех недель 100 свердловских школьников разрабатывали 20 инновационных проектов. Из них в финал прошли пять технологических решений, а победителем смены стал проект по созданию гелевых капсул для удаления шерсти и запахов домашних питомцев. Идею школьникам подсказал Уральский государственный аграрный университет. Для решения проблемы участники проектной команды предложили инновационную форму внешней оболочки и капсулы с гелем на основе специальной формулы химического соединения, который существенно облегчает удаление загрязнений.

Проект был представлен в направлении «Новые материалы и химические технологии», сообщили в пресс-службе инновационной инфраструктуры УрФУ. Кроме того, школьники придумали тест-полоски для быстрой диагностики билиарного рефлюкса, программно-аппаратный комплекс для измерения габаритов посылок, а также IT-решения для проектирования зданий и мониторинга птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами. Последний проект предлагает связать данные с камер видеонаблюдения и чатботы для волонтерских штабов, что сократит время спасения птиц на два часа, а также позволит меньше затрачивать ресурсы добровольцев. Уральскую проектную смену проводит Уральский федеральный университет при поддержке регионального министерства образования. Ученики 8-11 классов могут участвовать в смене бесплатно и получают дополнительные четыре балла при поступлении в УрФУ и УГМУ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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