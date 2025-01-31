Суд конфисковал дорогую иномарку у злостного нарушителя ПДД

Талицкий районный суд вынес приговор местному жителю Набиеву Фуаду Вюгару оглы.
Как сообщили в пресс-службе облсуда, мужчина был лишен водительских прав за нарушение ПДД, но все равно продолжал ездить за рулем. 2 ноября 2024 года он вновь попал в поле зрения сотрудников дорожной полиции – его «Мерседес Бенц Е 200» был остановлен экипажем ДПС на ул. Ленина в Талице. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.3 УК РФ «Управление автомобилем лицом, ранее лишенным водительских прав».
Набиев полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия.
Талицкий районный суд приговорил его к принудительным работам на срок 6 месяцев с удержанием 15 % заработка в доход государства. Также осужденный лишен водительских прав на 2 года 10 месяцев. Кроме того, суд конфисковал «Мерседес» Набиева.
Талица, Елена Владимирова
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