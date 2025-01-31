Боец RCC нокаутировал соперника на турнире OneFC и и получил миллион

Боец клуба «Архангел Михаил» и чемпион RCC Fair Fight Кямран Набати одержал победу на турнире One Friday Fights 95. Соперником стал таец Феррари Файртекс. В поединке с самым опытным противником в профессиональной карьере Кямран оформил красивый нокаут. Левый боковой отправил Феррари на настил, и таец подняться не смог.
За это Кямран получил бонус от лиги ONE в размере 10 тысяч долларов США. После победы Набати обратился к менеджменту лиги и заявил, что готов к поединку за титул чемпиона мира One FC.
Екатеринбург, Елена Сычева
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