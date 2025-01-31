В Екатеринбурге неизвестный с пистолетом ограбил банк

В Екатеринбурге сегодня вечером произошло ограбление банка. Как рассказал «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, 31 января в 19.16 в помещение банковской организации на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в микрорайоне Эльмаш вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершил ограбление. Ему досталось порядка 7 миллионов рублей. Точный ущерб сейчас определяется.

На место ЧП начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов. Как сообщил Валерий Горелых, ведется анализ съемок с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы нападения. Представители МВД устанавливают возможных очевидцев совершенного преступления, а также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учетах и «гастролеров». «Раскрытие резонансного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области. Об итогах расследования пресс-служба свердловского главка МВД проинформирует дополнительно.

«После тщательного изучения обстоятельств случившегося в отделе полиции № 14 примут обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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