Куйвашев посетил ДНР вместе с полпредом Жогой

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога совершили рабочую поездку в Тельмановский район Донецкой Народной Республики. Это подшефная территория Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Евгений Куйвашев поставил задачи по восстановлению социальных объектов в поселках Тельманово и Мирное.

В частности, в Мирном необходимо отремонтировать и модернизировать амбулаторную больницу. Там появятся детская поликлиника, станция скорой помощи и лифт для транспортировки тяжелобольных пациентов. В 2024 году в здании уже начали ремонтировать кровлю, фасад и окна, а в 2025 году приступят к отделке внутренних помещений.

Для жителей поселка Тельманово будет благоустроен двор. За счет бюджета Свердловской области там уже отремонтирована детская площадка, а вскоре появится спортивная площадка, беседки и лавочки для отдыха. Также запланировано строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Туда переедет зал борьбы, который сейчас не может принять всех желающих спортсменов и обеспечить их инвентарем.

Итоги поездки Евгения Куйвашева и Артема Жоги подвели на совещании в администрации Тельмановского района. Все поручения приняты к исполнению руководством района и кабинетом министров правительства Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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