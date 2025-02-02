В МЧС предупредили о снегопаде на Среднем Урале

Сегодня в Свердловской области ожидается сильный снегопад. В ГУ МЧС по региону предупредили о сложной обстановке на трассах.

«Водителям: соблюдайте скоростной режим и дистанцию; избегайте резких маневров; ограничьте дальние поездки; если попали в снегопад, перестройтесь в правый ряд, включите аварийные огни и переждите.

Пешеходам: ходите осторожно, чтобы не упасть; обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; остерегайтесь оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей. В случае происшествия звоните 101 или 112», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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