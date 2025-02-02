В Сысерти спасли двух детей, провалившихся под лед

Накануне в Сысерти на реке Каменке сотрудники МЧС спасли двух детей, провалившихся под лед.

К моменту прибытия спасателей ребята самостоятельно смогли выбраться на льдину. Их вернули на берег с помощью выдвижной лестницы. «Огнеборцы 112-й пожарно-спасательной части приняли решение спасать детей с помощью выдвижной трехколенной лестницы. Горизонтально разместив ее с берега до льдины, спасатели сопроводили детей в безопасное место. В медицинской помощи дети не нуждаются.

Главное управление МЧС России напоминает, что в связи с повышением температуры воздуха выход на водоемы опасен для жизни», – отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сысерть, Дарья Деменева

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