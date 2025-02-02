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Воскресенье, 2 февраля 2025, 10:06 мск

Новости Екатеринбург

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На Полевском тракте пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Скончалась 22-летняя пассажирка

Фото ГИБДД по Свердловской области

На Полевском тракте по вине пьяного водителя, который выехал на встречку и столкнулся с иномаркой, погибла 22-летняя девушка. Трагедия случилась вчера вечером на 53 километре трассы «Полевской – Екатеринбург».

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель Зафира», мужчина, 1973 г.р., двигаясь в направлении Екатеринбурга, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хонда Цивик», под управлением мужчины, 2003 г.р.», – сообщили в региональном ГИБДД.

В результате аварии 22-летнего водителя доставили в больницу с различными травмами. А пассажирка Honda скончалась в машине скорой помощи.

«По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования установлено состояние опьянения, прибор алкотестера показал наличие 1,105 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На месте происшествия сотрудниками ДПС и следственно-оперативной группой проведены необходимые процессуальные действия. В настоящее время органами внутренних дел ведётся расследование данного инцидента», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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