В Пионерском районе ночью горело административное здание

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Учителей, 32 загорелась кровля двухэтажного административного здания. Огнеборцы потушили пожар площадью 360 квадратных метров за 13 минут.

Огонь повредил имущество в здании, кровлю гаража, автомобиль «Газель». В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники, 49 человек личного состава. «Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:57. Информации о пострадавших не поступало», – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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