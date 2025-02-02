Сегодня в 7 утра под Екатеринбургом водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся. Трагедия случилась на 192 километре Челябинского тракта.

В настоящий момент личность велосипедиста устанавливается. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование. «Водитель неустановленного транспортного средства разыскивается сотрудниками полиции. Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст.12.27 т КоАП РФ, оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток», – отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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