В Каменске-Уральском будут судить пьяного водителя, уронившего дорожный знак на голову пешехода

В Каменске-Уральском завершено расследование ДТП, в котором серьезно пострадала женщина-пешеход.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, авария произошла утром 2 октября 2023 года. Житель Каменска-Уральского 1968 г.р. сел за руль своей «Лады Гранты» в нетрезвом состоянии. На улице Калинина он не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Пешеходный переход». Знак упал на голову 46-летней женщины, нарушитель с места происшествия скрылся.

У пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма в виде линейного перелома лобной и теменной костей свода черепа справа, ушиб головного мозга средней тяжести, субарахноидальное кровоизлияние лобной области справа, раны теменной области справа, параорбитальная гематома справа, подкожная гематома лобной области справа.

На основе этих диагнозов эксперты сделали вывод о причинении здоровью пешехода тяжкого вреда.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал полностью.

Дело направлено в Красногорский районный суд Каменск-Уральский для рассмотрения по существу.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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