На Серовском тракте «Тойота» врезалась в скорую. Есть погибшие

На 333-м километре трассы Екатеринбург – Серов вблизи Серова сегодня днем случилась смертельная авария. Как сообщили в Госавтоинспекции, 28-летняя девушка за рулем «Тойоты» ехала слишком быстро и не справилась с управлением. Ее вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с машиной скорой помощи.

Фото: Свердловская областная прокуратура

В результате ДТП погибли два человека: 67-летний мужчина и 74-летняя женщина, сидевшие на задних сиденьях «Тойоты». В машине скорой находились водитель и фельдшер, они не пострадали.

На месте аварии сотрудники полиции проводят процессуальные действия. Административное расследование причин ДТП взяла на контроль прокуратура.

Фото: Свердловская областная прокуратура

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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