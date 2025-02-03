В Екатеринбурге похолодает до -15

В Екатеринбурге к концу недели похолодает до -15 °C. В понедельник и вторник возможны осадки в виде мокрого снега, температура воздуха составит 0…-3°. В ночь на среду начнется похолодание – столбики термометров опустятся до -7°. Днем будет -5…-6 °C, такая же погода ожидается в четверг и пятницу.

В субботу и воскресенье ожидается до -10 градусов днем, ночью до -15…-16°, периодически будет выходить солнце, возможен снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

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