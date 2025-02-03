Средняя температура января на Урале превысила климатическую норму на 5-7 градусов

Минувший январь стал очень теплым, с избыточным количеством осадков, сообщает Уральский гидрометцентр.

По наблюдениям синоптиков, средняя месячная температура на крайнем севере Свердловской области составила от -6…-10 °C до -15°, что на 5-7 градусов выше климатической нормы. Первая и вторая декады января были теплее нормы на 5-10 градусов, третья – на 2-3 градуса.

Так, в первые дни нового года температура воздуха достигала +4 °C. В Екатеринбурге суточный максимум был превышен 9 января (+2,8°) и 12 января (+2,9°). В двадцатых числах января на территории Свердловской области регистрировались морозы до -30°, на крайнем севере холодало до -36°. При этом осадков было достаточно много. В январе выпало 28-47 мм, а в горах – до 70 мм, это полторы месячной нормы.

Таким образом, январь 2025 года стал одним из самых теплых на Урале за время метеорологических наблюдений. Он занимает третью строчку после январей 2007 и 1949 годов. В Екатеринбурге же теплее в январе было только в 2007 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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