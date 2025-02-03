Ученые зафиксировали необычную активность на Солнце

На Солнце увеличилась активность. «Только за сегодня зарегистрировано 6 вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего около 10% мощности до высшего балла X. Индекс вспышечной активности составляет сейчас 8,7 по 10-балльной шкале. Судя по всему, рост активности носит глобальный характер, так как синхронное увеличение числа и мощности вспышек происходит на обратной, невидимой, стороне Солнца, откуда вчера был зарегистрирован крупный выброс плазмы. Еще один выброс произошел сегодня ночью», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там уточнили, что активные центры находятся сейчас прямо напротив Земли – в области максимального воздействия на планету. «Остается лишь держать пальцы, чтобы в ближайшие пару суток не было крупной X вспышки с выбросом. Математические вероятности такого сценария, к сожалению, находятся на довольно высоком уровне», – добавили в лаборатории.

Екатеринбург, Елена Сычева

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