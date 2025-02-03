Энергетики провели конкурс мастерства среди сварщиков (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловском филиале группы «Т Плюс» прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик – 2025». В соревнованиях приняли участие пять сотрудников, отличившиеся на своих предприятиях в Первоуральске, Нижней Туре и Екатеринбурге. Им предстояло выполнить практическое задание по сварке, сдать теоретический экзамен по специальности, а также продемонстрировать знания и навыки по оказанию первой помощи на производстве.

Конкурс сварщиков

Максимальное количество баллов можно было заработать именно на практическом этапе. Конкурсанты показывали свое мастерство на металлических трубах в условиях, приближенных к их реальной работе.

«На этих соревнованиях оценивается квалификация специалистов. Ведь от них зависит качество ремонтных работ на теплосетях. Если у вас дома есть горячая вода и отопление, значит, сварщик выполнил свою работу хорошо. На этапе практического задания мы смотрим на действия конкурсантов, а затем проверяем качество сварного шва. Есть несколько способов диагностики. Сначала судьи проводят визуально-измерительный контроль, а позже внутреннюю структуру сварного шва анализируют с помощью специального прибора дефектоскопа», – объяснил судья практического этапа Алексей Бекмансуров.

Готовые работы участников тщательно обследовал инженер-дефектоскопист Илья Михайлов. «Мы ищем скрытые дефекты, которые невозможно найти визуальным контролем. Для этого используется ультразвук. Есть целая методика допустимых погрешностей для сварки. Точечные дефекты допускаются, а протяженные – нет, потому что это потенциальная трещина», – отметил эксперт. По итогам проверки оказалось, что две трубы были сварены идеально, одна похуже, а другая еще чуть хуже.

Еще один важный этап – проверка медицинских знаний участников. «Сварщик – это профессия с вредными условиями труда. Специалисты работают с электрооборудованием и горячими поверхностями. Могут быть опасные ситуации из-за брызг раскаленного металла или искр, поэтому работники предприятий получают знания по оказанию первой помощи при травмах и ранениях, отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации. Участники конкурса серьезно относятся к медицинскому этапу соревнований, стараются сделать все правильно. Могу сказать, что уровень подготовки сварщиков достаточно хороший», – рассказала руководитель группы охраны труда ЕТК Евгения Самочернова, которая выставляла оценки конкурсантам.

По итогам конкурса профмастерства сварщиков первое место завоевал Вячеслав Ершов, работающий на предприятии «Первоуральские тепловые сети». Второе – Владимир Васильев, «Нижнетуринские тепловые сети». Третье место досталось Сергею Ферапонтову, сварщику «Екатеринбургской теплосетевой компании». Победитель конкурса отправится летом на всероссийские соревнования группы «Т Плюс».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube