Туристы любят Екатеринбург за пельмени и стрит-арт

Туристы и гости Екатеринбурга рассказали, за что они любят город. Среди преимуществ – уральские пельмени и уличное искусство.

Опрос о предпочтениях туристов провел сервис «Авиасейлс». Большинство туристов – таких 40% – ценят Екатеринбург за уютные заведения общепита и разнообразную гастрокультуру: уральские пельмени и авторские напитки.

25% туристов привлекает екатеринбургский стрит-арт. Еще 12% любят фестивали и насыщенную ночную жизнь. 10% – любители шопинга.

За последний год доля бронирований в Екатеринбурге выросла на 10%, а направление ежегодно входит в топ-10 популярных по России. Также в открытых ответах респонденты признаются, что возвращаются не только ради гастрономии и культуры, но и ради жителей города – открытых, творческих, с «уральской закаленной» душой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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