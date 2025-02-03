Теперь официально: в полиции Екатеринбурга новый начальник

В полиции Екатеринбурга официально сменился начальник – вместо Максима Метелицы им стал Виктор Позняк, приказ подписал глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Нового руководителя уже представили личному составу. Позняк до назначения работал заместителем начальника городского управления, отдела по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка.

В официальной биографической справке сказано, что он родился в Калиновском Камышловского района 25 сентября 1984 года. На службу в МВД поступил в 2001 году после окончания института МВД, был оперативником в Железнодорожном районе, в 2014 году возглавил угрозыск городской полиции, в 2021 году получил пост замначальника городского управления, а спустя два года перешел в областной главк.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что Виктор Позняк займется комплектованием гарнизона, профилактикой киберпреступности и подготовкой к мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также рядом других направлений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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