На юго-западе Екатеринбурга построят новый жилой квартал

В администрации Екатеринбурга подвели итоги аукциона на право застройки территории в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, победителем стал ООО «Специализированный застройщик «СК Союз». Начальная цена 326 031 рубль увеличилась в 504 раза и составила в итоге 164 млн 466 тыс. 640 рублей. Участники торгов сделали 10 070 шагов, чтобы выявить победителя.

Площадь жилой застройки составит 13 316 квадратных метров. Кроме того, в рамках проекта планируется возвести детский сад и школу, а также объекты здравоохранения и спорта. Сейчас там расположены 7 жилых зданий, построенных в 1950-х годах, в том числе одно аварийное.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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