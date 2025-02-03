В Екатеринбурге открылась выставка художницы из блокадного Ленинграда

В здании администрации Октябрьского района Екатеринбурга открылась выставка заслуженной художницы Российской Федерации Людмилы Сгибневой, которая в детстве пережила блокаду Ленинграда.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, Людмила Сгибнева родилась в Ленинграде в 1933 году. В детстве она пережила бомбежку, голод и холод. «Дорогой жизни» ее эвакуировали в тыл, в деревню. Воспоминания о пережитых ужасах блокады и войны художница отразила в серии своих работ. Большинство ее картин – портреты современников, уральские пейзажи – передают любовь к жизни. По словам мастера, она любит рисовать на пленэре, а также писать портреты, особенно детские. Именно им посвящена целая серия работ. «Изображение жизни так, как она есть, во всех проявлениях человека с его радостями и задачами», – рассказала Людмила Сгибнева.

Картины известной художницы находятся не только в музеях Екатеринбурга, Ирбита, Братска, Москвы, но и в частных собраниях Франции, Испании, Голландии, Америки,

Екатеринбург, Елена Владимирова

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