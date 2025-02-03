На экс-главврача областного онкодиспансера снова жалуются подчиненные – теперь в Саратове

Бывший главный врач Свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, перебравшийся на аналогичную должность в Саратовскую область, снова стал героем коллективной жалобы подчиненных. Как и уральские медики, саратовские врачи написали письмо в Минздрав с просьбой разобраться со странными управленческими методами Мейлаха.

«Ситуация в нашем диспансере развивается по прежнему «сценарию» Мейлаха Б. Л. Государственное учреждение рассматривается главным врачом как имение с «крепостными», работники постоянно сталкиваются с неподдающимся логическому объяснению поведением главного врача, постоянно выражающему свой гнев и негативные эмоции в отношении работников и их трудовой деятельности. Сотрудники упрекаются в непрофессионализме, безделье, неграмотности, подвергаются личным оскорблениям, унижающим честь и достоинство. Инициативы проявлять сотрудникам нельзя, вопросы по текущей деятельности задавать нельзя», говорится в открытом письме, которое публикует «Медицинская Россия». Портал сообщает, что около двух десятков сотрудников диспансера уже написали заявления об увольнении, многие не выдерживают странных распоряжений главного врача, остальным часто приходится задерживаться на работе допоздна.

Отметим, что Минздрав Саратовской области уже начал проверку по жалобе врачей. «Будет проведена тщательная, всесторонняя, беспристрастная и объективная проверка, профсоюзная организация будет привлечена для проведения проверки в части соблюдения трудового законодательства и защите трудовых прав работников в рамках соглашения о социальном партнерстве. Ни один подтвержденный факт нарушений, неправомерного отношения к сотрудникам больницы не останется без внимания и исчерпывающих выводов, в случае их выявления будут предприняты административные меры», – говорится в пресс-релизе.

Отметим, в Свердловский онкодиспансер Мейлах был назначен в 2022 году, в 2024 году с ним прекратили контракт, практически весь последний год коллектив писал жалобы на руководителя, также сообщая о некорректном поведении и управленческих ошибках.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube