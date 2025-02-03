Автобус № 24с вернулся на маршрут

Автобусный маршрут № 24с «Мкр. Компрессорный – СНТ Звездочка» вновь начал курсировать с 1 февраля. Кроме того, на маршруте вводится дополнительная остановка «КП «Долинка», сообщили в пресс-службе мэрии.

Возобновление популярного маршрута стало возможным благодаря заключению ЕМУП «Гортранс» брутто-контрактов, в рамках которых перевозчики получают прибыль не за количество перевезенных пассажиров, а за транспортную работу – километраж. Всего в уральской столице 107 маршрутов, которые обслуживают 9 перевозчиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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