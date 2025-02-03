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Понедельник, 3 февраля 2025, 15:05 мск

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На уральском заводе погиб кузнец

Сегодня днем на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» погиб 61-летний рабочий.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ЧП случилось в кузнечно-прессовочном цехе # 4 по складированию штамповок. Там частично обрушился пол, в результате чего одна из конструкций упала на кузнеца – местного жителя, 1963 г.р.

Мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка исполнения требований федерального законодательства об охране труда.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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