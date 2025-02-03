Названы 8 парков, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство

Администрация Екатеринбурга подвела итоги предварительного голосования за общественные территории, которые в этом году будут претендовать на федеральный грант по программе «Комфортная городская среда» (ФКГС).
Как сообщил вице-мэр Алексей Бубнов на брифинге, в голосовании за отбор территорий приняли участие 25,6 тысячи человек. Особенно активными были жители Чкаловского, Кировского и Ленинского районов. Большинство голосов набрали следующие восемь объектов:
– Преображенский парк, второй этап второй очереди (Академический район);
– продолжение благоустройства набережной реки Ольховки (Железнодорожный район);
– парк 50-летия Советской власти, больше известный как «Метеогорка» ( Октябрьский район);
– Основинский парк (Кировский район);
– бульвар Культуры (Орджоникидзевский район);
– парк Чкалова (Чкаловский район);
– сквер на улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина (Ленинский район);
– сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова (Верх-Исетский район).
Сроки основного голосования за федеральный грант пока не определены. Но в ближайшее время мэрия начнет готовить эскизные проекты возможного благоустройства отобранных общественных территорий. В случае победы выбранный жителями парк или сквер получит федеральное финансирование на благоустройство в 2026 году.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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