Названы 8 парков, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство

Администрация Екатеринбурга подвела итоги предварительного голосования за общественные территории, которые в этом году будут претендовать на федеральный грант по программе «Комфортная городская среда» (ФКГС).

Как сообщил вице-мэр Алексей Бубнов на брифинге, в голосовании за отбор территорий приняли участие 25,6 тысячи человек. Особенно активными были жители Чкаловского, Кировского и Ленинского районов. Большинство голосов набрали следующие восемь объектов:

– Преображенский парк, второй этап второй очереди (Академический район);

– продолжение благоустройства набережной реки Ольховки (Железнодорожный район);

– парк 50-летия Советской власти, больше известный как «Метеогорка» ( Октябрьский район);

– Основинский парк (Кировский район);

– бульвар Культуры (Орджоникидзевский район);

– парк Чкалова (Чкаловский район);

– сквер на улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина (Ленинский район);

– сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова (Верх-Исетский район).

Сроки основного голосования за федеральный грант пока не определены. Но в ближайшее время мэрия начнет готовить эскизные проекты возможного благоустройства отобранных общественных территорий. В случае победы выбранный жителями парк или сквер получит федеральное финансирование на благоустройство в 2026 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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