Задолженность уральцев перед банками достигла 1,1 трлн рублей

На 1 января 2025 года задолженность свердловчан перед банками достигла 1,1 трлн рублей, однако во втором полугодии 2024 года она росла медленнее, чем в первом.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. По его словам, за год задолженность уральцев выросла на 8%, а по итогам первого полугодия – на 22%.

У такой тенденции есть две основные причины. Первая – отмена во втором полугодии массовой безадресной программы льготной ипотеки, вторая – рост процентных ставок по кредитам, ужесточение мер банковского регулирования. Все это привело к ограничению выдачи кредитов физическим лицам с высокой долговой нагрузкой.

Банковские вклады физических лиц при этом росли достаточно динамично, за год общая сумма увеличилась на 22%. По состоянию на 1 января свердловчане хранили в банках 1,4 трлн рублей – это рекордная сумма, год назад этот показатель составлял 1,1 трлн рублей.

Если говорить о крупном бизнесе, то компании в основном брали кредиты на текущую деятельность. В инвестиционные проекты вкладывались те, кто находил для этого возможность, особенно в сферах импортозамещения или госзаказа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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