Уральские предприятия помогут вывести Россию в лидеры по развитию беспилотных авиационных систем – Жога

Полпред президета в УрФо Артем Жога провел совещание с главными федеральными инспекторами по вопросу развития в регионах УрФО беспилотной авиации.

Полпред напомнил: на прошлой неделе Владимир Путин провёл в городе Тольятти совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем, где озвучил задачу вывести Россию к 2030 году в число глобальных технологических лидеров в этой сфере. Для этого на отечественной технологической платформе предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников. Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России.

«Предприятия Уральского федерального округа будут играть важную роль в достижении этой цели: они располагают интеллектуальной и производственной базой, у них хороший опыт в разработке и производстве БПЛА. Нужно держать эту сферу в фокусе внимания и при необходимости оказывать всестороннюю поддержку», – отметил Артём Жога.

Екатеринбург, Елена Васильева

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