Под Арамилью при пожаре в доме погиб мужчина (ФОТО)

Накануне вечером в поселке Светлый Арамильского ГО горел четырехквартирный жилой дом на площади 240 квадратных метров. В ходе тушения спасатели нашли тело мужчины.

«В момент происшествия в указанном доме находилось двое мужчин. Один из них, заметив возгорание, попытался вытащить из жилища своего товарища, однако задымление и огонь стремительно распространялись по дому, в связи с чем мужчина вынужден был эвакуироваться в одиночку. Прибывшие в дальнейшем на место происшествия сотрудники МЧС в ходе тушения пожара обнаружили тело погибшего», – рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с электроприборами или их неисправность. «Очаг располагался в районе кровати, на которой нашли погибшего. Признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается», – добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пожарные справились с огнем за 77 минут. Всего на месте работали 11 огнеборцев, было задействовано 4 единицы спецтехники, отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В настоящий момент следственный отдел по Сысерти проводит процессуальную проверку.

Светлый, Дарья Деменева

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