В зоопарк привезли пару цепкохвостых дикобразов (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появились новоселы – цепкохвостые дикобразы. Годовалый самец Карлос и десятимесячная самка Джейма прибыли из Москвы.

В зоопарке рассказали, что характер зверьков пока еще четко не проявился – это произойдет постепенно. Пока можно сказать, что они осторожны, но при этом любопытны. Аппетит у пары нормальный. В их меню входят яблоки, бананы, финики, авокадо, отварной картофель, кукуруза, орехи, нут. Все это дикобразы пробуют с интересом, но предпочтение отдают перловке.

В дикой природе цепкохвостые дикобразы живут в основном на деревьях, питаются листьями, почками, плодами. Ареал – тропические леса от Колумбии и Венесуэлы на юге до северной Аргентины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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