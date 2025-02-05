В екатеринбургском метро отказались от «перспективных линий»

В вагонах екатеринбургского метрополитена обновили схемы подземки. Теперь на них изображена только одна действующая линия метро. А также появились новые обозначения локаций: железнодорожного вокзала, северного и южного автовокзалов. Также на карту добавлена остановка автобусов до аэропорта Кольцово, «МТС Live Холла» и «Екатеринбург Экспо». Дизайн новой схемы выполнен в общем стиле навигации городского метрополитена.

Напомним, городские власти планировали построить вторую ветку метро от ВИЗа и ЖБИ, и третью ветку, от Волгоградской до Эльмаша. Однако за последние 15 лет Екатеринбург так и не смог получить федерального финансирования на продолжение метрополитена.

Фото: телеграм-канал «Подземка Екатеринбурга»

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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