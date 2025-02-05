Новый танк Уралвагонзавода покажут на крупнейшей оборонной выставке в ОАЭ (ФОТО)

Рособоронэкспорт доставил в Объединенные Арабские Эмираты разработанный и произведенный Уралвагонзаводом танк Т-90МС для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

Международная выставка оборонной промышленности IDEX 2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. Предыдущую выставку в 2023 году посетили более 132 тысяч человек из 65 стран. По словам организаторов, в рамках выставки были подписаны контракты на сумму 23,34 миллиарда дирхамов (6,35 миллиарда долларов). Россия представила более 200 образцов вооружения, боевой техники, боеприпасов и снаряжения.

Фото: Рособоронэкспорт

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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