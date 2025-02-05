Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор». Стать участником Всероссийского форума юных дарований может каждый желающий.

Мероприятие проводится в два этапа. Первый – конкурсный. Второй – образовательно-просветительский.

Заявки принимаются с 31 января по 20 апреля 2025 года в четырёх номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Творческие работы предоставляются в электронном виде. Для картин в заявочный комитет необходимо направить фото, для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений. Для журналистских материалов тексты либо ссылки на публикации.

После того как жюри выберет лучших конкурсантов, победители получат персональные приглашения на вторую часть Форума – двухдневную серию очных мастер-классов с известными творческими деятелями России.

Для юных журналистов и художников заданы две темы для творчества. Тема «В чёрно-белой кинохронике» посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Вторая тема – «Нас ожидают большие дела!» – это предложение обсудить людей разных профессий.

«Детство, юность – это такое время, когда мы отпускаем мечту и следуем за ней. Ставим высокие цели – найти лекарство от всех болезней, полететь в космос, стать звездой. Участники форума – профессиональные мечтатели, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда, – они идут к большим победам, не боятся упорного труда и стремятся к знаниям. Таких ребят мы встречали в предыдущие годы и помогали им на этом пути. С нетерпением ждём нового творческого путешествия!»

Для участия в форуме не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки.

Информация о мероприятии «ArtНавигатор» можно найти по ссылке в телеграм-канале. Положение, условия участия и требования к работам – на сайте Фонда «Дети России».

Екатеринбург, Елена Васильева

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