Сегодня можно узнать, каким будет август и урожай хлеба

5 февраля православная церковь чтит память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. В народном календаре этот день, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот.

Агафангел и его учитель епископ Климент приняли мученическую смерть во времена гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимилиане. Святые вошли в историю христианства как одни из самых терпеливых и смиренных, и были канонизированы.

Полухлебником день прозвали потому, что 5 февраля было принято проверять количество оставшегося зерна в закромах. Для того, чтобы прожить до нового урожая, должна была остаться половина общего запаса. Кладовые также приводили в порядок, опустевшие закрома – выметали, при необходимости чинили стены и двери.

Хозяйки на Агафия пекли особые пироги с курицей, которые символизировали плодородие и семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек, а остатки отдавали скоту.

По приметам, если 5 февраля морозный и солнечный – август будет жарким. Много снега на Агафия – к хорошему урожаю хлеба.

По поверью, человек, родившийся в этот день будет хорошим хозяином.

Екатеринбург, Елена Васильева

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