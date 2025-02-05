Екатеринбург не поддался тренду на закрытие секс-шопов

Екатеринбург оказался одним из немногих российских миллионников, который не поддался тренду на закрытие секс-шопов. Об этом сообщили аналитики сервисов «Яндекса», подсчитавшие количество закрывшихся магазинов интимных товаров в городах России. В Екатеринбурге число таких торговых точек выросло на 2,6% по сравнению с прошлым годом, и теперь их 39. Вторым городом, который выбился из общего тренда, стал Новосибирск – там рост составил 5,5%, сейчас там функционирует 58 соответствующих магазинов.

Всего на начало 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников число секс-шопов снизилось на 7,8% по сравнению с 2024-м и составило порядка 2 тысяч.

Екатеринбург, Елена Сычева

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