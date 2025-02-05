Средняя цена машины в Екатеринбурге – 2,66 млн рублей

В Екатеринбурге средняя стоимость покупки автомобиля составляет 2,66 млн рублей. Цена выросла за последний месяц сразу на 2,2%. Средние показатели посчитали аналитики сервиса «Авто.ру».
Больше всего подорожали «китайцы» Tank 500 (на 7,3%, стоимость сейчас 7,49 млн рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max (на 7%, стоимость сейчас 3,02 млн рублей), а также отечественный УАЗ Patriot (на 5,7%, стоимость сейчас 1,99 млн рублей).
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»