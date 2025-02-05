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Среда, 5 февраля 2025, 11:26 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловскую область окутает смог

В ближайшие дни в Свердловской области установится малооблачная погода без осадков, с незначительным ветром и высоким атмосферным давлением.

Как сообщает Уралгидрометцентр, кое-где туманы будут препятствовать перемешиванию воздуха и рассеиванию загрязняющих выбросов от транспорта и с предприятий. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности будет действовать с 20 часов 5 февраля до 20 часов 11 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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