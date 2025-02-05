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Среда, 5 февраля 2025, 11:26 мск

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«Уральские авиалинии» открыли продажи билетов в Харбин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи билетов на прямые рейсы из Екатеринбурга в Харбин. Первый отправится уже 30 марта.

Отметим, что улететь по этому направлению можно будет дважды в неделю – по средам и воскресеньям, а обратно – по понедельникам и четвергам. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A319. Время в пути – 5 часов 55 минут в Харбин, обратно – 6 часов 25 минут.

Екатеринбург, Елена Сычева

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