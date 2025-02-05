Вынесен приговор киллеру из 1990-х годов (ФОТО)

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор участнику ОПГ «Герат-Урал» Андрею Рогожкину. Он признан виновным в совершении нескольких убийств в 1990-х годах.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Рогожкина обвиняли в соучастии в убийстве директора компании «Тагмет» Сергея Ермолаева и его телохранителя, а также в убийстве Юрия Смирнова. Рогожкину назначено наказание в виде 14 лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги убитого телохранителя 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что ОПГ действовала в Нижнем Тагиле в 1993-2001 годах. Банда была создана с целью нападения на граждан и организации, совершения убийств. В октябре 1995 года Рогожкин и его сообщник убили человека, причастного, как полагали сообщники, к смерти одного из знакомых лидера банды. В октябре 1996 года подсудимый принял участие в убийстве бизнесмена, который, по мнению злоумышленников, был причастен к убийству другого знакомого лидера банды. Был убит и телохранитель жертвы.

Уголовные дела были раскрыты спустя 30 лет благодаря проведенной криминалистами СУ СКР работе по изучению дел о преступлениях прошлых лет. Был проведен комплекс судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинские, баллистические, медико-криминалистические и психолого-психиатрические.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что оперативное сопровождение при расследовании уголовных дел осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области.

«К сбору доказательств были привлечены наиболее опытные сыщики, в том числе несущие службу в полиции уже около 30 лет. Именно они помогали нашим коллегам из регионального СКР в изучении архивных материалов, восстановлении хронологии криминальных событий, поиске вещдоков», – отметил полковник Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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