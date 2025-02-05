Уральцев приглашают принять участие в диктанте «Наука во имя Победы»

Первый Всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» пройдет 8 февраля. Акция для старшеклассников и студентов приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в ДИПе, в диктанте можно принять участие онлайн – 8 февраля в 10:00 по московскому времени он будет доступен на сайте диктант.наука.рф. Любой желающий, зарегистрировавшись, может пройти тест из 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые помогли добиться победы в Великой Отечественной войне. Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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