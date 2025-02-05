Уральские врачи помогли пациенту похудеть на 90 кг (ФОТО)

Врачи из екатеринбургской городской больницы № 40 помогли похудеть пациенту на 90 килограммов. Мужчина страдал от ожирения и при росте 187 см весил 187 кг. Ему провели бариатрическую операцию (это когда хирурги сокращают объем желудка или кишечника), после которой вес стал нормализоваться.

«Мое состояние здоровья было очень тяжелым, инвалидность второй группы. Сейчас в состоянии ремиссии по многим заболеваниям. Рад, что вернулся в форму 10-летней давности. Семья рада. Было непросто, и впереди много работы. Благодаря поддержке супруги и близких людей процесс достижения целей и желаемых результатов проходит быстрее. Необходимо перенастроить культуру питания и приема пищи, соблюдать режим. Я рад, что могу поделиться своей историей, для таких же тяжелых пациентов-тяжеловесов – это может быть мотивацией к работе. Знаю, что тут ещё важна психологическая работа для людей, страдающих ожирением, как до операции, так и после», – цитирует пациента пресс-служба ГКБ № 40.

Добавим, что сейчас мужчина весит 97 килограммов.

Фото: горбольница № 40

Екатеринбург, Елена Сычева

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