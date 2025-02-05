Боксер из Екатеринбурга выбыл с соревнований – ему на голову упала глыба льда в Челябинске

Екатеринбургский боксер Сергей Мурашев получил серьезную травму, находясь в Челябинске. На спортсмена в момент, когда он шел по улице, упала глыба льда с крыши дома. Мурашев получил серьезную травму, у него сотрясение мозга, он находится в больнице.
Как сообщили в RCC Boxing Promotions, Сергей, таким образом, не сможет принять участие в турнире «Путь в RCC Boxing». «Желаем Сергею здоровья. Ждем возвращения на ринг», – сообщили там.
Напомним, 15 февраля Мурашев должен был провести бой против представителя кулачной лиги Top Dog Павла Шелеста. Поединок с участием Шелеста будет сохранен – менеджмент RCC уже ищет замену.
Екатеринбург, Елена Сычева
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