Боксер из Екатеринбурга выбыл с соревнований – ему на голову упала глыба льда в Челябинске

Екатеринбургский боксер Сергей Мурашев получил серьезную травму, находясь в Челябинске. На спортсмена в момент, когда он шел по улице, упала глыба льда с крыши дома. Мурашев получил серьезную травму, у него сотрясение мозга, он находится в больнице.

Как сообщили в RCC Boxing Promotions, Сергей, таким образом, не сможет принять участие в турнире «Путь в RCC Boxing». «Желаем Сергею здоровья. Ждем возвращения на ринг», – сообщили там.

Напомним, 15 февраля Мурашев должен был провести бой против представителя кулачной лиги Top Dog Павла Шелеста. Поединок с участием Шелеста будет сохранен – менеджмент RCC уже ищет замену.

Екатеринбург, Елена Сычева

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