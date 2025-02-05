Аэропорт Кольцово получил отраслевую премию

Кольцово признали лучшим среди аэропортов с пассажиропотоком свыше 6 миллионов человек в год, сообщили в пресс-службе авиагавани. Награду вручили в рамках премии «Воздушные ворота России», которую учредила Росавиация, оргкомитет выставки NAIS и портал Aviaru.

Отметим, по итогам 2024 года пассажиропоток Кольцово увеличился за последний год на 9% – до 8 миллионов 47 тысяч человек. За год аэропорт обслужил порядка 38 тысяч рейсов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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