Телеведущая из Екатеринбурга стала лучшим лектором «Знания»

Телеведущая и редактор канала «Россия» Ольга Зиналиева из Екатеринбурга стала лучшим лектором общества «Знание». Церемония награждения прошла сегодня в национальном центре «Россия». Ольга Зиналиева стала одним из 70 лучших просветителей страны.

Телеведущая преподает ораторское мастерство для взрослых и детей. Окружной этап конкурса «Знание. Лектор» Ольга выиграла, Она выиграла в окружном этапе конкурса, рассказав о продвижении в медиасфере и показав на конкретных примерах, как сделать проект заметным для средств массовой информации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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