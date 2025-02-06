В Верхней Пышме проходит выставка картин о путешествии по Чили (ФОТО)

В Верхнепышминском историческом музее открылась «Выставка в чемодане», где представлено 25 пейзажей и портретов, написанных уральскими художниками Алексеем и Анной Ефремовыми во время их путешествия по Чили.

Член Союза художников России, живописец, график Алексей Ефремов живет и работает в Екатеринбурге. Он закончил Свердловское художественное училище и факультет искусствоведения Уральского государственного университета. Создал значительную серию натурных работ на тему старого Екатеринбурга. В творческом багаже художника несколько живописных циклов, связанных с путешествиями по России, Европе, Китаю, Мексике, а теперь и по Чили.

Анна Ефремова пошла по стопам отца, окончила УрГАХУ по специальности «живопись». Отдает предпочтение жанру живописного портрета, но так же, как и Алексей, уделяет внимание графике. Ею созданы серии работ, посвященные разным городам. Работает в смешанной технике: тонированная бумага, акварельный карандаш, маркер, пастель.

Художники побывали в Чили в ноябре 2024 года в рамках культурного обмена. В Сантьяго была организована выставка живописи из Екатеринбурга.

«За восемь месяцев до поездки я получил предложение показать уральскую природу чилийскому зрителю, – рассказывает Алексей Ефремов. – У нас получился такой проект – «Уральские горы и Анды. Искусство без границ». В нем участвовали работы трех поколений моей семьи: моего папы Валентина Михайловича, которому уже 93 года, моей дочери Анны, которая представила графическую серию о Екатеринбурге, и мои сюжеты о нашем крае. В Сантьяго мы показали нашу выставку, рассказали о своем доме – о городе, об Урале».

За время двухнедельного пребывания в Чили художники не только организовали и презентовали выставку в Сантьяго, но и совершили интересное путешествие по этой удивительной стране. Посетили такие крупные города, как Сантьяго, Вальпараиса, Санта-Крус, Пукон и так далее. Общий маршрут составил 3,5 тысячи километров. Итогом этой поездки стали картины, выставленные в музее Верхней Пышмы, через которые уральцы поделились своими впечатлениями о Чили и чилийцах.

«Все картины написаны с натуры. И для нас как для художников оказалось удивительно и непривычно, что там даже солнце «движется» в противоположную сторону, против часовой стрелки. Мы поработали в Сантьяго, в природных парках, в разных климатических поясах – от пустыни до айсбергов, среди высоченных гор, покрытых снегами, и удивительных водопадов, на берегу океана, нас окружали удивительные растения. Чили – прекрасная страна!» – подчеркнул Алексей Ефремов.

Если Алексей писал «документальные» пейзажи маслом на холсте, то Анна работала в графической технике, делая в основном зарисовки городской архитектуры, но не смогла пройти мимо колоритных местных жителей, нарисовав несколько портретов.

Так, картина «Песня потухшего вулкана» – это портрет потомка народа мапучи на фоне «полей» застывшей лавы и вулкана. Об истории создания полотна рассказала сама автор: «Этот молодой человек является неким смотрителем места, где много лет назад стояла деревня, в которой жили его родные. Деревню уничтожило извержение. Сейчас там смотровая площадка, откуда можно увидеть застывшие разливы лавы, а по ночам наблюдать за звездным небом. В конце экскурсии герой портрета сыграл нам очень трогательную мелодию на музыкальном инструменте своего народа. Звуки отражались в горах, рождали эхо – получился очень атмосферный эффект. Так родился сюжет и название этой картины – «Песня потухшего вулкана».

«Выставка в чемодане» открыта с 4 по 10 февраля в Верхнепышминском историческом музее (Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 47).

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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